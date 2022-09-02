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فتاة يمنية تفوز بجائزة الاتحاد الدولي للمخترعين في كوريا الجنوبية

#أخبار كورية عربية l 2022-09-02

لقاء الجمعة

ⓒ yementime.net

فازت فتاة يمنية بجائزة دولية للمخترعين في مسابقة الاتحاد الدولي للمخترعين التي أقيمت ضمن معرض إكسبو الدولي للمخترعات في مركو كنتكس في مدينة كو يانغ الكورية خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من أغسطس الماضي.

وتم تكريم المخترعة والكيميائية اليمنية "دينا المشهري" بجائزة المركز الأول والمقدمة من الاتحاد الدولي للمخترعين كأفضل اختراع متميز.

وقد عملت "دينا المشهري" على تخليق مركب كيميائي كفيتامين خاص بالخلايا الدهنية في جسم الكائن الحي، يعمل على تحويل خلايا الدهون البيضاء الفائضة إلى خلايا بنية، وتقليل التضخم الحجمي لخلايا الدهون البيضاء في النسيج الدهني.

الجدير بالذكر أن عددا من الشباب اليمنيين المبدعين قد برزوا في مختلف المجالات العلمية خلال السنوات الماضية، ممثلين لليمن في عدة محافل ومنصات دولية، فيما استطاع المبتكرون الشباب اليمنيون ابتكار ومحاكاة عدد من المشروعات الإبداعية رغم ظروف الحرب والحصار.

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