فتاة يمنية تفوز بجائزة الاتحاد الدولي للمخترعين في كوريا الجنوبية

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فازت فتاة يمنية بجائزة دولية للمخترعين في مسابقة الاتحاد الدولي للمخترعين التي أقيمت ضمن معرض إكسبو الدولي للمخترعات في مركو كنتكس في مدينة كو يانغ الكورية خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من أغسطس الماضي.

وتم تكريم المخترعة والكيميائية اليمنية "دينا المشهري" بجائزة المركز الأول والمقدمة من الاتحاد الدولي للمخترعين كأفضل اختراع متميز.

وقد عملت "دينا المشهري" على تخليق مركب كيميائي كفيتامين خاص بالخلايا الدهنية في جسم الكائن الحي، يعمل على تحويل خلايا الدهون البيضاء الفائضة إلى خلايا بنية، وتقليل التضخم الحجمي لخلايا الدهون البيضاء في النسيج الدهني.

الجدير بالذكر أن عددا من الشباب اليمنيين المبدعين قد برزوا في مختلف المجالات العلمية خلال السنوات الماضية، ممثلين لليمن في عدة محافل ومنصات دولية، فيما استطاع المبتكرون الشباب اليمنيون ابتكار ومحاكاة عدد من المشروعات الإبداعية رغم ظروف الحرب والحصار.