حفل توزيع جوائز إم نت للموسيقى الآسيوية يعقد في اليابان في أواخر نوفمبر

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من المقرر إقامة حفل توزيع جوائز "إمنيت"، المعروفة باسم "ماما أوردس" للموسيقى الآسيوية لعام 2022، يوميْ التاسع والعشرين والثلاثين من شهر نوفمبر القادم في "كيوسيرا دوم" في مدينة أوساكا اليابانية.

وفي حفل العام الماضي، قدمت بعض فرق الكيبوب الشبابية والنسائية، بما في ذلك "تومورو باي توغيذر"، و"ستراي كيدز"، و"كيبلر"، و"أتيز"، و"إنهايبن"، و"إيسبا"، و"بريف غيرلز"، و"إتزي"، عروض هناك.



