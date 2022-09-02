المبيعات الشهرية لألبومات الكيبوب تتجاوز 10 ملايين لأول مرة في يوليو

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تجاوزت المبيعات الشهرية لألبومات الكيبوب 10 ملايين نسخة لأول مرة في شهر يوليو الماضي نتيجة لزيادة عدد محبي الكيبوب على مستوى العالم.

ووفقا لمخطط "سيركل" لموسيقى الكيبوب، بلغ إجمالي حجم مبيعات ألبومات الكيبوب 10 ملايين و827 ألفا و324 نسخة في يوليو، بزيادة نسبتها 40.2% مقارنة بالشهر الأسبق، و116.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم المبيعات الشهرية لألبومات الكيبوب 10 ملايين نسخة منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 2010.