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تريجر تكشف عن ألبوم جديد في أكتوبر

#أخبار الساحة الفنية l 2022-09-07

من أغانى القمة


ستقوم فرقة "تريجر" بالكشف عن ألبومها الكامل الجديد الثاني بعنوان "الخطوة الثانية: الفصل الثاني" يوم الرابع من شهر أكتوبر، وذلك بعد 7 أشهر من إصدار ألبومها الأول بعنوان "الخطوة الثانية: الفصل الأول" في شهر فبراير الماضي.

وقد تم بيع 700 ألف نسخة من ألبوم الفرقة الأول في ثلاثة أيام من الكشف عنه.

 وعلى هامش إصدار ألبومها الثاني، تخطط فرقة "تريجر" لإقامة حفلات يومي الثاني عشر والثالث عشر من نوفمبر في سيول.

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