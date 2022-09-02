تجدد الجدل بشأن إعفاء أعضاء فرقة بي تي إس من الخدمة العسكرية

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احتدم الجدل حول مسألة إعفاء أعضاء فرقة بي تي إس من الخدمة العسكرية. وذلك بعد انتشار خبر تطرقة فيه وزارة الدفاع إلى إمكانية إجراء استطلاع للرأي بهذا الشأن. ونتيجة اشتداد الجدل، غيرت الوزارة موقفها إلى عدم إجراء الاستطلاع. الا أن الجدل لم ينخفض، فمن اللازم التوصل إلى حل نهائي نظرا لاقتراب أكبر عضو من بين أعضاء الفرقة من دخول الوحدة العسكرية. فهو مولود في عام 1992، وكان من المقرر دخوله في العام الماضي، لكنه تأجل إلى نهاية هذا العام. وما لم يتغير القانون الذي سيعفي أعضاء الفرقة من أداء الخدمة العسكرية، سيتوجب عليه الدخول. في اثناء ذلك، طرح بعض البرلمانيين ضرورة إجراء استطلاع للرأي للتعرف على آراء عامة الناس، وألمحت وزارة الدفاع إلى موافقتها على ذلك. لكن بعد يوم واحد فقط، غيرت موقفها لمعارضة إجراء الاستطلاع. حيث يرى الناس أن هذه المسألة يجب تسويتها في البرلمان، وليس عن طريق آراء المواطنين. بحيث لأجل حلها يجب سن قانون أو تعديل القانون القائم بشأن مهمة المواطنين الذكور في إداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

يُشار الي أنه في نتائج استطلاعات الرأي السابقة، فاقت الآراء بضرورة السماح لأعضاء الفرقة بالإعفاء، الآراء المعارضة لذلك. لكن على أساس مثل هذا النوع من استطلاعات الرأي، إذا مُنح أعضاء الفرقة إعفاء من الخدمة العسكرية، فقد تتعرض وزارة الدفاع لشكاوى حول عدم وجود مصداقية من الناحية القانونية، وذلك لأن القانون الحالي لا ينص على ذلك. لكن إذا أصرت وزارة الدفاع على موقفها الحالي حول أداء أعضاء الفرقة وأي مطرب للخدمة العسكرية الإلزامية، فقد تتعرض للشكاوى مرة أخرى. لأنها اتخذت قرارا بغض النظر عن نتائج استطلاع الرأي، أي وجهات أنظار المواطنين. ولأنه لا توجد أي فائدة لإجراء استطلاع الرأي، يرى أغلب المواطنين أن هذه المسألة يجب أن يبت فيها البرلمان الذي يتحمل مسؤولية سن القوانين وتعديلها. لذلك فأنه من المهم التوصل إلى قرار نهائي في أسرع وقت ممكن، قبل نهاية هذا العام. حيث من اللازم منح أعضاء الفرقة وقتا كافيا للاستعداد لدخول الوحدة العسكرية أو لمواصلة الأنشطة الغنائية داخل وخارج البلاد.