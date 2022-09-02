لماذا يشارك المخرج إي سو مان في مؤتمر للتعاون الدولي في البنية التحتية؟

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ألقى مخرج شركة إس إم انترتينمنت "إي سو مان" كلمة أمام كبار مسؤولي الشركات البارزة المتخصصة في الإنشاءات والبناء، وليس أمام المخرجين الآخرين أو الفنانين كل المعتاد. وكانت كلمة المخرج "إي" تحت عنوان "مستقبل عملية البناء من النمط الكوري"، وذلك خلال حفل افتتاح مؤتمر التعاون الدولي في البنى التحتية لعام 2022. وبالرجوع الي سبب علاقة المخرج "إي" بعملية البناء، حيث أنه متخصص في الإشراف على الفرق الغنائية، ترجع الي أن لديه علاقة وثيقة بعد أن عُين كمستشار في مشروع "القِدية Qiddiya" لبناء أضخم مدينة للترفيه والرياضة والفنون في السعودية. وهو كذلك المستشار الوحيد القادم من قارة آسيا الذي يشارك في هذا المشروع الضخم.

تجدر الأشارة الى أن الحكومة السعودية طلبت منه المساعدة باستمرار منذ الإعلان عن المشروع. لذلك زار المخرج "إي" الرياض مؤخرا، وعندما جاء كبار المسؤولين السعوديين إلى كوريا زاروا مقر شركة "اس ام". وخلال هذه الزيارات المتبادلة، تقاسم المخرج "إي" وكبار المسؤولين السعوديين، بعض الأفكار المبدعة والمشروعات التعاونية المشتركة. وبفضل الخبرات المتراكمة خلال السنوات الماضية كمخرج عام للشركة المشرِفة على فرق غنائية عديدة ومشهورة على مستوى العالم، لديه أفكار مبدعة كثيرة في مجال الترفيه. وفي المؤتمر، طرح المخرج "إي" بعض الصور الواعدة في مجال عمليات البناء التي تم دمجها مع الثقافة الكورية، مثل الطائرات الضخمة بدون طيار التي يستطيع الركاب فيها استخدام مركز للتسوق وغرف للغناء وكافيتيريا ومسرح على متنها. والمطار الذي تطلع أو تهبط فيه الطائرات بدون طيار، الواقع في المركز الثقافي داخل المدينة، والمجهَّز بقاعة عروض غنائية ضخمة. وايضا فكرة بناء مدينة افتراضية حيث يتبادل ويتقاسم فيها عشاق الثقافة الكورية من كل أنحاء العالم داخل المكان الافتراضي. وبذلك يمكن لجميع محبي الثقافة الكورية الاستمتاع بمشاهدة العروض في آن واحد.