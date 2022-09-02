تراجع كوريا في مؤشر سلامة السفر للنساء

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تعتبر كوريا دولة آمنة للسياحة أو للإقامة حتى بالنسبة للأجانب، وبالتحديد هي دولة آمنة للسفر خاصة للنساء لوحدهم. حيث أن المدن الكبيرة آمنة تقريبا، لكن أنتشرت بعض الأخبار مؤخراَ حول وقوع جرائم خاصة ضد النساء. حيث اتضح في تحليل أخير أن كوريا احتلت المركز التاسع عشر من ناحية سلامة المرأة في السفر. هذا المركز ليس ضمن المراكز العليا، حيث شارك في التحليل 34 دولة فقط. وقد أجرته وكالة السياحة "باونس" التي تشرف على خدمة تخزين البضائع أيضا. وحسب التحليل الذي جاء في 7 مؤشرات، هي: معدل العنف ضد النساء، والعنف الجنسي، ومعدل النساء اللاتي قُتِلن من بين كل مائة ألف مواطن، ومعدل السلامة، إلى جانب مدى شعور المرأة بالسلامة إذا مشيت لوحدها في الشارع ليلا، ومعدل العنف داخل المنازل، ومؤشر المساواة الجنسية. ونتيجة لذلك، تبين أن تايلاند هي الدولة الأكثر سلامة من بين تلك الدول بالحصول على 7.88 نقطة من بين 10 نقاط إجماليا. ثم جاءت النمسا، وسلوفنيا وسويسرا. بينما احتلت اليابان المركز العاشر، وحصلت كوريا على 5.28 نقطة لتصل إلى المركز التاسع عشر. ووُضعت كوريا في المركز السابع من ناحية مؤشر السلامة، لكنها كانت في في مراكز متدنية فيما يتعلق بمؤشر المساواة الجنسية. أما مؤشر السلامة خلال المشى لوحدها ليلا، فأجاب حوالي نصف عدد المشاركات بأنهن آمنات في المشي ليلا لوحدهن. معنى ذلك أن نصف عدد النساء يخفن خلال المشي ليلا. إلا أن كوريا تعتبر دولة آمنة إلى حد كبير، على أمل أن تكون أكثر سلامة بالنسبة للنساء نهارا وليلا.