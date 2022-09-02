الشركات الكورية تستعد لتشوسوك

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سيصادف عيد الحصاد الكبير، تشوسوك، يوم العاشر من هذا الشهر. وستبدأ إجازة العيد يوم الجمعة القادم في كوريا. وقد اتضح أن ثمانٍ من بين كل عشر شركات كورية ستمنح موظفيها إجازة في العيد لمدة أربعة أيام، أي من يوم الجمعة من هذا الأسبوع حتى يوم الاثنين من الأسبوع القادم. ووفقا لنتيجة مسح أجراه الاتحاد الكوري لرجال الأعمال مؤخرا على سبعمائة وأربع وتسعين شركة كورية للتعرف على وضع إجازة عيد تشوسوك لعام ألفين واثنين وعشرين، أجابت خمس وتسعون بالمائة منها بأنها ستمنح إجازة العيد لهذا العام. وقالت ثمانون بالمائة منها إنها ستخصص أربعة أيام لإجازة العيد، بينما قالت ثمان بالمائة منها إنها ستخصص أكثر من خمسة أيام للإجازة. كما أجابت سبع بالمائة منها بأنها ستخصص ثلاثة أيام، وقالت إحدى عشرة بالمائة منها إنها ستخصص أقل من ثلاثة أيام.