تزايد الاهتمام بالبرامج السياحية الصديقة للبيئة في جزيرة جيجو

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يزداد اهتمام الكوريين خاصة الشباب هذه الأيام بالبرامج السياحية الصديقة للبيئة في جزيرة "جيجو" الواقعة في أقصى جنوب البلاد. ووفقا لنتيجة مسح أخير، أجاب تسعة وسبعون بالمائة من الكوريين في فئتي العشرينيات والثلاثينيات من العمر بأنهم يفضلون البرامج السياحية الصديقة للبيئة. خاصة تمثل حماية البيئة موضوعا رئيسيا في هذه الجزيرة الكورية حيث ينتشر هذا النوع من البرامج انتشارا سريعا هناك. وقد أطلق فندق "هيونيكس جيجو صوب جي كو جي 휘닉스 제주 섭지코지" في شهر أبريل الماضي برنامجا باسم "إعادة تدوير القطع الزجاجية في البحر" بمشاركة المقيمين هناك. وهو عبارة عن تجربة لصنع الحاجيات البسيطة يدويا باستخدام القطع الزجاحية القديمة التي كانت تطفو في البحر حول جيجو لمدة أكثر من ثلاثين عاما. ويمكن للمشاركين صنع وقايات وأطر للصور وغيرها، وكتابة بعض العبارات على القطع الزجاجية باستخدام قلم الطلاء.

يُشار إلى أن موظفي الفندق يجمعون بأنفسهم القطع الزجاجية المنتشرة في شاطئ البحر أمام الفندق ويستخدمونها في هذا البرنامج. وينظم الفندق حملة بعنوان "بادا سُدام 바다쓰담 " تستهدف جمع نفايات البحر. يذكر أن كلمة "بادا سُدام" اختصار للعبارة الكورية "بادا سريغي رول دامدا 바다 쓰레기를 담다 " التي تعني "جمع نفايات البحر". وقد ظل الفندق ينفذ هذا النوع من حملات تنظيف البحر سنويا. وعند جمع ووضع نفايات البحر في أكياس الحملة ثم أثبتنا ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيمكن الحصول على مختلف الحاجيات اليومية الصديقة للبيئة.

في هذا السياق، قال "هو جانغ يول 허장열" المدير العام للفندق إن الفندق يشارك في حماية المجتمع والبيئة من أجل السفر المستدام، وسوف يواصل القيام بأنشطة حماية البيئة الممتعة وذات المغزى في المستقبل أيضا. وقد أدخلت إدارة جزيرة اودو التابعة لجزيرة جيجو نظاما لإعادة تدوير الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام، وهو دفع ألف وون كرسوم ضمان للكأس القابل لإعادة الاستخدام عندما نشرب قهوة أو غيرها في المقاهي، ثم نسترد رسوم الضمان عندما نرجع الأكواب باستخدام آلات خاصة. وهذه الأكواب المرجعة تخضع للتنظيف في مصانع متخصصة ثم تعيد توريدها إلى المقاهي. أما في منطقة "آن دوك 안덕면" في مدينة "صو غوي بو" بجزيرة جيجو فتلقى حملة "عملات الشاطئ" رواجا كبيرا هذه الأيام. وهي حملة تقدم لنا مشروبات في المقاهي القريبة عند جمع النفايات من شواطئ البحر. ويمكن المشاركة في هذه الحملة كل أربعاء في شواطي "هوانغ او تشي 황우치" و"يونغ موري 용머리" و"ساكيه 사계" في المنطقة. وبعد جمع النفايات يمكن الحصول على عملات خاصة يمكن بها شراء قهوة في المقاهي التي تشارك في الحملة.