قصة عائلة أودعت مبلغا كبيرا من المال في مصرف شين هان قبل 75 عاما

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انتشرت قصة عائلة أودعت مبلغا كبيرا في مصرف "جو هُنغ"، الذي تحول إلى مصرف "شين هان" حاليا، في عام ألف وتسعمائة وستة وأربعين إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من استرداد المبلغ المودع خلال جيلها الثالث. ورغم أن العائلة تمتلك شهادة إيداع نقدي تبلغ قيمتها الحالية حوالي عشرة مليارات وون، أي ما يعادل حوالي سبعة ملايين وسبعمائة ألف دولار، إلا أنها تطلب من الحكومة المساعدة بعد رفض سحبها من قبل البنك بحجة عدم التأكد من صحتها. ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء، لا يستطيع السيد "كيم كيو جونغ 김규정 " الذي يبلغ من العمر تسعة وسبعين عاما والمقيم حاليا في منطقة "ييه تشون 예천" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، سحب هذا المبلغ الكبير الذي تركه والده في مصرف "جو تشونغ" منذ عقود. وترجع قصة هذه العائلة إلى فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية، حيث سافر "كيم جو شيك" إلى اليابان في عام ألف وتسعمائة وعشرة وكان عمره حينذاك أربعة عشر عاما، وبدأ في العمل هناك. وعندما استقلت كوريا من الاستعمار الياباني في عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين، عاد إلى كوريا ومعه مبلغ من المال بالعملة اليابانية "ين" بعدما ظل يوفره رغم كل الصعوبات. وكان من الصعب عليه حفظه في منزله ولهذا زار فرع البنك في "ييه تشون" وأودع ذلك المبلغ هناك وتلقى شهادة إيداع. ومكتوب على تلك الشهادة أن "بارك جونغ صون 박종선" مدير فرع "بونغ تشون 풍천" يقر بتسلم اثني عشر ألفا ومائتين وعشرين ينا يابانيا من السيد "كيم جو شيك" يوم الخامس من شهر مارس من عام ألف وتسعمائة وستة وأربعين. وعليها توقيع كيم وختم البنك، مع التأكيد على أنه لا يمكن لأي شخص آخر التعدي على ملكيته. ومن الصعب تقدير القيمة التي أودعها كيم بدقة إلا أنها تقدر بما بين أربعة مليارات وسبعة مليارات وون حسب القيمة الحالية، مع الوضع في الاعتبار عناصر مثل سعر الصرف في ذلك الوقت، والتضخم، والإصلاح النقدي. وإذا تم أضافة الفائدة في البنك لمدة ستة وسبعين عاما، من المقدر أن تتجاوز القيمة أكثر من عشرة مليارات وون. ويدعي ابنه "كيم كيو جونغ" أنه زار البنك في أوائل الثمانينات من القرن الماضي ولكن قال له أحد وكلاء الخزينة في البنك إن شهادة الإيداع من شهادات البنك ويجب على البنك دفع أكثر من عشرة مليارات وون له ولكن إذا أراد سحب هذا المبلغ الكبير يجب عليه الحصول على موافقة من وزارة المالية. وبعد مرور حوالي عشرين يوما، استفسر من السلطات المالية عن الأمر مرة أخرى، لكنه تلقى ردا مختلفا يقول إنه لا يمكن التحقق من صحة شهادة الإيداع. وظل كيم يواصل الاستفسار لدى مختلف الأجهزة الحكومية إلا أنه لم يحقق هدفه. يذكر أن والده توفي في عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين. وقد ظلت الشهادة محفوظة في أحد المستودعات ثم تم إعادة العثور عليها في عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين. ومنذ ذلك الحين ظلت عائلة كيم تبذل الجهود لاسترداد المبلغ للجيل الثالث على التوالي. وفيما يتعلق بهذا الأمر، قال مسؤول في بنك شين هان إن البنك بذل أقصى الجهود للعثور على البيانات ذات الصلة كما استفسر من السلطات المالية أيضا إلا أنه لم يتمكن من التحقق من صحة الشهادة الأمر الذي جعله يقع في موقف حرج وصعب.