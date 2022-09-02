مجالسة الأطفال تنتشر كوظيفة محببة لجيل الشباب

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تجذب وظيفة "مجالسة الأطفال" اهتماما كبيرا كعمل مؤقت جديد بين جيل الشباب الكوريين هذه الأيام. فبعد أن كانت شغلا خاصا للسيدات ذوات الخبرة في الإنجاب، بدأ جيل الشباب في الاشتغال فيها أيضا مما يغير السوق المحلية ذات الصلة. ويبلغ عدد أعضاء وكالة "مام سيتر 맘시터" المتخصصة في تقديم الرعاية للأطفال، والتي انطلقت في عام ألفين وستة عشر، حوالي ستمائة وستين ألفا، منهم أربعمائة وواحد وثلاثون ألفا من جيل الشباب في فئتي العشرينيات والثلاثينيات من العمر، أي ما يعادل حوالي اثنين وستين بالمائة منهم. وفي عام ألفين وتسعة عشر كان عدد الشباب قد بلغ مائتين وثمانية عشر ألفا، لكنه تضاعف خلال ثلاثة أعوام فقط. وبالنسبة لوكالة "جاراندا 자란다" المتخصصة في تقديم خدمة التعليم والرعاية معا، وصلت نسبة جيل الشباب ثمانية وثمانين بالمائة من بين إجمالي عدد أعضائها البالغ حوالي مائتين وثمانية وستين ألفا. ومن أسباب الزيادة الكبيرة في شغل مجالسة الأطفال: إمكانية العمل لفترة قصيرة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات، من خلال تعديل وقت العمل بشكل حر بالمقارنة مع الوظائف الأخرى، وارتفاع أجورها بأكثر من ثلاثين بالمائة مقارنة بالحد الأدنى للأجور. وقال مسؤول في صناعة مجالسة الأطفال إن كثيرا من جلساء الأطفال من جيل الشباب يعملون عملا مؤقتا لمدة ثلاث أو أربع ساعات يوميا، حيث يرافقون الأطفال الصغار في اثناء الذهاب والإياب من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، ثم يلعبون معهم أو يساعدونهم في الدراسة. وأضاف أن مستويات أجورهم متباينة حسب المؤهلات في مجال الرعاية أو القدرة على العزف على الآلات الموسيقية والتحدث بلغات أجنبية، حيث تتراوح بين عشرة آلآف وستين ألف وون، أي ما يعادل ما بين ثمانية دولارات وستة وأربعين دولارا، في الساعة. وهو ما يعد أعلى من الحد الأدني الحالي للأجور الذي يبلغ تسعة آلاف ومائة وستين وون، أي حوالي سبعة دولارات. كما قال البروفسور "لي بيونغ هون 이병훈" في قسم الاجتماع في جامعة جونغ آن إن هذه الظاهرة تشير إلى أن جيل الشباب يضع قيمة خاصة لإمكانية تعديل ظروف العمل بشكل مرن. وقال البروفسور "جونغ جيه هون 정재훈" إن الآباء الكوريين أصبحوا قادرين على الإنفاق أكثر على طفل واحد نتيجة لانخفاض الخصوبة الأمر الذي أدى إلى تحسين ظروف عمل مجالسة الأطفال، وبالتالي يتدفق إليها الشباب.