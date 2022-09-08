أحمد أبو زيد: شباب القلب

عبر الهاتف بين العاصمة الكورية سيول والعاصمة المصرية القاهرة، تحدث المذيع السابق في القسم العربي بالكي بي إس "أحمد أبو زيد"، ويقول إنه يجب أن يعتبر الإنسان نفسه دائما شابا في قلبه، أي أن يكون قلبه نظيفا وخاليا من الأحقاد، وكذلك يجب مزاولة الرياضة والأكل الصحي.

ويتحدث الأستاذ أحمد أبو زيد أيضا عن ذكرياته خلال عمله في القسم العربي قبل حوالي 20 عاما، ويصف تلك الفترة بأنها كانت فترة جميلة جدا، ويقول إن أكثر ما يفتقده في الحياة في كوريا هو الروح الطيبة والعدالة واحترام الصغير للكبير، وكذلك المناظر الطبيعية الجميلة، والطعام الكوري خاصة الكيمتشي.

ويتحدث الأستاذ أبو زيد أيضا عن حياته اليومية بعد التقاعد، وعن الحياة في فترة الشيخوخة في مصر.

وعبر أثير القسم العربي يرسل الأستاذ أحمد أبو زيد تحياته إلى زملائه السابقين في الكي بي إس ورلد راديو، وإلى مستمعي القسم العربي في كل مكان.

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