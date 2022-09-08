المكتبة الأمريكية في القاهرة تفوز بجائزة اليونسكو/حيكجي

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أقيم حفل جائزة اليونسكو/جيكجي لذاكرة العالم لعام 2022 يوم الجمعة الماضي في مدينة "تشونغ جو" الكورية.

وفي هذا الحفل الذي أقيم لأول مرة منذ 4 أعوام بسبب تداعيات جائحة كورونا، فازت مكتبة الجامعة الأمريكية في القاهرة بمصر، والتي تأسست في عام 1919، بهذه الجائزة تقديرا لمساهمتها في حفظ التراث الوثائقي.

وتُحْيي جائزة اليونسكو/جيكجي لذاكرة العالم ذكرى إدراج "جيكجي شيم تشيه يوجول" في سجل ذاكرة العالم، وهو كتاب كوري يُعتبر أقدم كتاب طُبع باستخدام الأحرف المعدنية المتحركة. وتبلغ قيمة الجائزة ثلاثين ألف دولار أمريكي، تموّلها الحكومة الكورية وتُمنح عادة مرة كل عامين.