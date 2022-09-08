ندوة كورية إماراتية حول تمكين المرأة

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نظمت السفارة الإماراتية لدى سيول والجمعية العالمية للمخترعات ورائدات الأعمال ندوة افتراضية مشتركة يوم الثلاثين من شهر أغسطس الماضي من أجل تمكين المرأة، حيث أجريتا مناقشات مثمرة بشأن تمكين المرأة الكورية والإماراتية.

وتم في الندوة تقديم عدد من البحوث ذات الصلة بتمكين النساء في البلدين، واستعراض الوضع الحالي، وسبل تمكين النساء في المستقبل، بحضور السفير الإماراتي لدى سيول "عبد الله سيف النعيمي" ورئيسة الجمعية العالمية "هان مي يونغ"

وألقى السفير "النعيمي" كلمة أساسية أوضح فيها أن الحكومة الإماراتية تعمل على دعم المرأة الإماراتية وتمكينها حيث تُظهر القيادات النسائية قدراتهن في مختلف المجالات.

وقال إن الإمارات استثمرت حوالي أحد عشر بالمائة من إجمالي المساعدات المقدمة إلى الخارج من أجل حماية وتمكين السيدات والفتيات في عام ألفين وتسعة عشر.

وأضاف أن بلاده مؤسسِة مشتركة لصندوق رائدات الأعمال الذي أسسه البنك الدولي بالتعاون مع ثلاث عشرة جهة مانحة، حيث قدمت دعما ماليا يبلغ حوالي خمسين مليون دولار في عام ألفين وسبعة عشر.

كما أشار إلى أن حكومته ظلت تبذل جهودا في أنشطة المرأة والسلام والأمن داخل وخارج البلاد، مؤكدا على أنها تشجع النساء على المشاركة الفعالة في بناء المجتمعات السلمية وحفظ السلام وحل النزاعات.