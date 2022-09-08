فريق كوريا يسعى الفوز بمشروع نيوم السعودي

تسعى الحكومة الكورية إلى الفوز بمشروع نيوم السعودي الذي تبلغ قيمته حوالي نصف تريليون دولار اعتمادا على نموذج حضري جديد يندمج مع الصناعة الثقافية.

ويستهدف فريق كوريا الذي يضم شركتي سام سونغ سي آند تي وهيون ديه للمقاولات وشركة إس ام للتسلية تحقيق ازدهار في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يقوم فريق كوريا المكون من وزير الأراضي والنقل الكوري "وون هي ريونغ" ورئيس شركة إس ام "لي سو مان" وغيرهما بزيارة رسمية إلى السعودية في شهر يناير القادم.

ومشروع نيوم عبارة عن بناء مدينة مستقبلية على مساحة ستة وعشرين ألفا وخمسمائة كيلومتر مربع بالقرب من البحر الأحمر في شمال غرب المملكة السعودية.

ويضم المشروع بناء المدينة الصديقة للبيئة "ذا لاين" التي يبلغ طولها مائة وسبعين كيلومترا وعرضها مائتي متر، وبناء المدينة الصناعية المتقدمة العائمة "أوكساجون" وبناء مجمع السياحة الجبلية "تروجينا".

ويشار إلى أن رئيس شركة إس ام كان قد التقى بوزير الثقافة السعودي "بدر بن عبد الله بن فرحان" في أثناء زيارته إلى كوريا في شهر يونيو الماضي حيث أوضح أن شركته ستقيم عرضا غنائيا دوليا في السعودية.

ويقال إن أغاني الكي بوب تلقى رواجا كبيرا في السعودية ومن المرجح أن تقيم الشركة عرضا غنائيا تماشيا مع زيارة فريق كوريا إليها في شهر يناير القادم.

ويخطط الفريق للفوز بأعمال مشروع "نيوم" استفادة من التجارب الكورية المتميزة في صناعات الإنشاءات والثقافة وتقنية المعلومات.

وقد حضر رئيس إس ام مؤتمر التعاون الدولي في البني التحتية لعام ألفين واثنين وعشرين الذي عقد في فندق شيلا بسيول في نهاية الشهر الماضي

وألقى كلمة بعنوان "مستقبل الإنشاءات الكورية" قدم فيها مخططا لتحقيق التآزر بين الإنشاءات والثقافة في المدن المستقبلية، مؤكدا على إمكانية تحقيق التآزر الكبير في حالة ربط قوة الثقافة مع مشروعات القطاعين العام والخاص.