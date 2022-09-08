ندوة علمية كورية وسعودية في مجال الترجمة

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نظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالتعاون مع الجمعية الكورية للغة العربية وآدابها الندوة العلمية الثامنة عبر الفيديو بعنون "الترجمة والتعريب: الواقع والتحديات"، يوم السبت الماضي.

وشملت محاور الندوة ترجمة الأدب والتواصل الثقافي، وواقع وآفاق الترجمة بين العربية والكورية، وواقع الترجمة في العالم العربي، ونماذج لأبرز الجهود في المجال العام وفي مجال اللغويات خاصة، وفرص واحتياجات الترجمة في العالم العربي.

شلرك فيها عدد من العلماء البارزين وهم "يون اون كيونغ" و"تشيه جين يونغ" من الجانب الكوري و"خالد أبا حسن" و"عقيل الشمري" من الجانب السعودي.

وأتاحت الندوة فرصة سانحة لتعزيز المزيد من التبادلات العلمية بين البلدين وخاصة في مجال الترجمة باللغتين الكورية والعربية.