انطلاق مجلس التعاون الاقتصادي التجاري بين كريا والشرق الأوسط

قالت وزارة الصناعة والتجارة الطاقة الكورية إن كوريا قامت بإنشاء مجلس يضم حوالي عشرين جهة من القطاعين الخاص والحكومي للبحث المشترك عن سبل تعزيز تقدم الشركات الكورية في الشرق الأوسط.

ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، سيناقش مجلس التعاون الاقتصادي التجاري بين كوريا والشرق الأوسط كيفية المشاركة الفعالة في مختلف المشروعات التي تقوم بها الشركات الكورية في المنطقة وتعزيز التعاون مع تلك الدول في مجال الطاقة وقطاعات الصناعة الحديثة مثل الصناعات الحيوية والألعاب.

وتعتزم الحكومة إرسال وفد إلى الشرق الأوسط هذا العام لإجراء محادثات حول التجارة والاستثمار الثنائي بناء على نتائج مناقشات المجلس.

وقد شارك في الاجتماع الافتتاحي الذي عقد يوم الجمعة الماضي عدد من المديرين التنفيذيين لشركات الطاقة والبناء الكبرى، بالإضافة إلى جمعيات قطاعي الطاقة الحيوية والهيدروجين.

وقال نائب وزير التجارة "جونغ ديه جين" إن هناك حاجة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشرق الأوسط كوسيلة لدعم الصادرات الكورية وسط الحرب المطولة في أوكرانيا واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن الاحتفال بمرور ستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا والسعودية هذا العام وإقامة مونديال قطر لعام ألفين واثنين وعشرين يتيحان فرصة ممتازة للخروج بنتائج متقدمة للتعاون الاقتصدي بين كوريا والشرق الأوسط.

وأكد على ضرورة التعاون العضوي بين القطاعين الخاص والعام حتى يترجم التعاون مع الشرق الأوسط بما في ذلك إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ومجلس التعاون الخليجي إلى نتائج ملموسة.