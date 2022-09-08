اتفاقية خاصة لدعم الأطفال الصغار في العراق

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قالت شركة ديه وو للإنشاءات إنها أبرمت اتفاقية عمل خاصة لأنشطة المساهمة الاجتماعية الدولية مع مكتب منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة، "يونيسيف"، في كوريا، في نهاية الشهر الماضي.

وفقا للاتفاقية، من المقرر أن تقدم الشركة الكورية خمسمائة ألف دولار إلى المنظمة الدولية خلال ثلاث سنوات حتى عام ألفين وخمسة وعشرين من أجل إنشاء مراكز لرعاية الأطفال الصغار وتدريب المعلمين فيها.

وتنوي ديه وو ويونيسيف القيام بأول نشاط للمساهمة الاجتماعية في الخارج في مدينة الفاو في محافظة البصرة العراقية، حيث تنشآن مراكز لرعاية الأطفال الصغار تضم مرافق لمياه الشرب وأماكن للتعلم في خمس مدارس في تلك المدينة العراقية.

وأشار المدير العام للشركة "بيك جونغ وان" إلى أن حوالي مليونين ونصف شخص في العراق وحده يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، منهم حوالي مليون ومائة ألف طفل.

وقال إن شركته ستتعاون مع يونيسيف في القيام بمختلف أنشطة المساهمة الاجتماعية الرامية إلى تعزيز حقوق ورفاهية الأطفال المهمشين في العراق وغيره من دول العالم.