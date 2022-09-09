مبيعات ألبوم فرقة إتزي تتجاوز مليون نسخة

أحمد أبو زيد: شباب القلب
2022-09-09
#أخبار الساحة الفنية l 2022-09-08
تجاوز حجم مبيعات ألبوم فرقة "إتزي" الخامس بعنوان "تشيكمايت"، الذي تم إصداره في شهر يوليو الماضي، مليون نسخة يوم الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي.
وكان هذا الألبوم قد احتل المرتبة الثامنة في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات في فترة وجيزة من الكشف عنه.
وتقوم فرقة "إتزي" حاليا بأول جولة عالمية تشمل 8 مدن، منها لوس أنجلس ونيويورك بالولايات المتحدة، وتستمر حتى يوم الثالث عشر من شهر نوفمبر القادم. كما تخطط الفرقة لإصدار ألبومها الياباني الثاني الجديد يوم الخامس من أكتوبر.
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-09
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