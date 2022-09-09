ستراي كيدز تعود بإصدار ألبومها المصغر السابع

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قالت وكالة "جي واي بي" الترفيهية إن فرقة "ستراي كيدز" ستعود بإصدار ألبومها المصغر السابع الجديد بعنوان "ماكسيدنت" يوم السابع من أكتوبر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها فرقة "ستراي كيدز" ألبوما جديدا منذ أن قامت بالكشف عن ألبومها المصغر السادس بعنوان "أودناري" في شهر مارس الماضي.

وقد تصدر ألبوم "أودناري" قائمة "بيلبورد 200" للألبومات فور الكشف عنه، وتجاوز عدد مرات الاستماع إلى أغنية الألبوم الرئيسية بعنوان "معتوه" على منصة "سبوتيفاي" الخاصة بخدمة بث الموسيقى والبودكاست، 100 مليون مرة.