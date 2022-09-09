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تغيير مكان حفل بي تي إس في بوسان

#أخبار الساحة الفنية l 2022-09-08

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

تم تغيير مكان انعقاد الحفل الغنائي الذي ستقيمه فرقة "بي تي إس" لدعم جهود مدينة بوسان لاستضافة معرض إكسبو الدولي في عام 2030.

ولمخاوف تتعلق بسلامة الحاضرين، تم تغيير مكان حفل "بي تي إس" من المسرح الواقع بالقرب من شاطئ "إيل كوانغ" إلى ملعب "آسياد" الرئيسي في بوسان، الذي تصل سعته إلى حوالي 60 ألف شخص.

وقد واجهت بلدية بوسان انتقادات ليس فقط من قبل معجبي فرقة "بي تي إس" ولكن أيضا من السكان المحليين الذين قالوا إن الموقع السابق ليس مناسبا لاستيعاب 100 ألف متفرج.

ومن المقرر أن تقيم فرقة "بي تي إس" حفلا في مدينة بوسان يوم الخامس عشر من أكتوبر لدعم مساعي كوريا لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة بوسان.

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