(12) 아무리 그래도 그렇지

최팀장: 너 지금 용의자랑 뭐하냐?

ماذا تفعلين مع المشتبه به الآن؟

주경장: 티, 팀장님.

سيد تشوي.

최팀장: 아무리 그래도 그렇지. 수사 중인 용의자랑 지금 뭐 하는 거냐고!

حتى لو لديك أسباب. ماذا تفعلين مع متهم يخضع للتحقيق؟

주경장: 근데요 팀장님. 장재규가 증언한 날,

ولكن يا سيدي، في اليوم الذي أدلى فيه جانغ جيه-غيو بشهادته.

그 동네에서 그 친구가 찍힌 CCTV도 없고

لم يكن هناك أي لقطات له على كاميرات المراقبة في تلك المنطقة،

구속영장 기각될 거 뻔히 아시잖아요!

وأنت تعلم جيدا أن مذكرة اعتقاله سترفض بكل تأكيد

입 다물어 이 새끼야. 니들 다 옷 벗고 싶어서 환장했어? 어?

اخرسي! هل تريدون أن تتعرضوا للطرد؟





شرح التعبير

كلمة 아무리 : "حال" وتعني "حتى لو"

الفعل الوصفي أو الصفة "그렇다" : يعني شيئا أو وصف أو حال ما يشبه ما تمت الإشارة إليه سابقا بالفعل.

ويعني التعبير حتى لو كان الوضع كما شرحه الطرف الآخر بالفعل ومماثلا له فأن هذا لا يمثل سببا كافيا. أو حتى لو افترضنا أن ما سمعناه حقيقي فأنه لا يكفي للشرح بالنسبة للمتحدث".

عادة ما يُستخدم الحال 아무리 مع اللاحقة "-아/어도".

مثال:

아무리 바빠도/ 아무리 힘들어도/ 아무리 열심히 설명해도 يعني مهما كنت مشغولا/ مهما كنت متعبا/ مهما شرحت بكامل طاقتي.





شرح الأمثلة

1.

가: 지하철이 고장 나는 바람에 늦었어.

أ.تأخرت لأن مترو الأنفاق كان به عطل.

나: 아무리 그래도 그렇지. 이건 너무 심하게 늦은 거 아니야?

ب. حتى لو هكذا. أليس هذا التأخير مبالغا فيه كثيرا؟

2

가: 요즘 너무 바빠서 빨래도 못하고 살아.

أ.أنا مشغول جدا مؤخرا لدرجة أنني لا أتمكن من غسل الملابس.

나: 아무리 그래도 그렇지. 어떻게 신을 양말이 한 켤레도 없니?

ب.حتى لو هكذا. كيف لا يوجد شراب واحد نظيف.



