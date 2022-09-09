(13) 뭐 눈엔 뭐만 보이니까

유동만: 느티나무 후원회 말이다.

بالنسبة لجمعية شجرة الزيلكوفا

니들 그걸로 장난질 많이 쳤드라?

على ما يبدو لقد قمت بالكثير من الألاعيب من خلالها؟

고교수: ...뭐?

ماذا؟

유동만: 경찰들 후원해주는 척 하면서 비리 경찰들한테 돈 건네주고

كنت تمثل أنك تتبرع لرجال الشرطة ولكنك تعطي المال لرجال الشرطة الفاسدين

아주 별 지랄을 다 떨었드만. 장부에 다 나와 있던데, 안 그냐?

لقد فعلت الكثير من الأمور السيئة. وكل هذا يظهر في الحسابات، أليس كذلك؟

고교수: ...뭐 눈엔 뭐만 보이니까.

بالطبع، اللص يعرف اللص بسهولة.

유동만: 쓰레기들이 하는 짓을 너무 잘 아는 거겠지 내가.

بالطبع، شخص مثلي يعلم ما الذي يفعله القمامة من أمثالك.





شرح التعبير

التعبير يشير إلى أن الأشياء التي تهتم بها في العادة، عادة ما تلحظها سريعا. ففي العادة تختلف اهتمامات وقيم الأشخاص، وعادة ما يرى الناس فقط الأشياء التي يهتمون بها أو المجالات التي يهتمون بها.

في التعبير 뭐 눈엔 뭐만 보인다 ال"뭐" الأولى يُقصد بها الشخص الذي يرى أما الثانية فتشير للشيء الذي تتم رؤيته.

وعادة ما يستخدم التعبير للتقليل من الشخص الذي يُشير إليه. ولكنه يستخدم أيضا في العديد من المواقف اليومية بمعنى أن الإنسان عادة ما يرى ما هم مهتم به. فمثلا عند التفكير في شراء حذاء جديد ستلتقط عيناك أحذية من يمر بجوارك.





شرح الأمثلة

1

가: 와, 저 옷 디자인 독특하고 멋있지 않니?

أ.تصميم هذه الملابس مميز وأنيق، أليس كذلك؟

나: 뭐 눈엔 뭐만 보인다니까. 저렇게 이상한 옷을 어떻게 입고 다녀?

ب.الشخص يرى ما يهتم به دائما. كيف ترتدين هذه الملابس الغريبة؟

2

가: 이 화분 하나 사 갈까?

أ.هل أشتري أصيص الزرع هذا؟

나: 집에 화분이 그렇게 많은데 또 사려고? 뭐 눈엔 뭐만 보이는구나.

ب.لديك الكثير منها في البيت بالفعل، هل تنوين شراء المزيد؟ بالطبع الشخص لا يرى سوى ما يهتم به.



