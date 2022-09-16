مشروع قانون لحظر وضع كلمات مخلة مع أسماء الأطعمة

ⓒ GYEONGSANGNAM-DO PROVINCIAL COUNCIL

يكثر تناول بعض الأطعمة المميزة خلال عيد الحصاد تشوسوك مثل "طوك" المصنوع من مسحوق الأرز، أو اللحوم أو الأسماك أو الأعشاب البحرية. ولكن بسبب تراكم الكثير من العمل بعد عطلة العيد يتناول البعض الأطعمة سريعة التحضير مثل كيم باب، لأنه سهل الصنع ولذيذ، وفي نفس الوقت يحتوي على مواد منوعة. فبالإضافة إلى الأرز وهي المادة الرئيسية، يوجد العشب البحري المجفف "كيم"، وبعض المواد الأخرى كالبيض والخضروات والسمك المقلي. وايضا تشتهر اطباق مثل "طبوكي" وذلك بفضل مذاقه الحار بسبب عجين الفلفل الأحمر، حيث يتناوله الكوريون عندما يتعرضون لضغوط نفسية.

في هذا السياق، تشتهر تسمية "كيم باب" و"طبوكي" بـ"كيم باب المخدر"، و"طبوكي المخدر" في بعض المطاعم. جاءت هذه التسمية لبعض الأكلات اللذيذة، بسبب الشعور بالسعادة عندم تناولها وكأنها مخدرات. كانت كوريا دولة خالية من المخدرات سابقا، لكن الآن نجد بعض الأخبار التي تدور حول بعض الناس أو النجوم المعرضين لتهمة تعاطي المخدرات. معنى ذلك أن كوريا لم تعد دولة نظيفة وخالية من المخدرات. وسط ذلك، تستخدم كلمة "مخدرات" حتى في وصف بعض المأكولات بين عامة الناس والفئات المتنوعة في المجتمع. الا أن هناك عدد كبير من الناس الذين يشعرون بمخاوف من هذه التسمية، ولذلك تقدمت عضوة برلمانية مؤخرا بمشروع قانون يحظر وضع كلمات مضرة مثل كلمة "مخدرات"، مع اسم الأكل. حيث ان مثل هذا التعبير قد يترك صورة خاطئة أو تأثيرا سلبيا على الأطفال والصغار وعامة الناس. على امل أن يوافق البرلمان على هذا القانون في أسرع وقت من أجل إزالة كلمة "مخدرات" من الـ"كيم باب" والـ"طوبوكي" وأي أكلة أخرى نهائيا.