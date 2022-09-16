تعيين يوم لعبة الحبار في لوس أنجلس للتعريف بالثقافة الآسيوية في أمريكا

ⓒ YONHAP News, LA City Council

تم تعيين "يوم لعبة الحبار" وهو عنوان المسلسل الكوري الذي حظي بشعبية هائلة عالميا. جاء ذلك في مدينة "لوس أنجلس" بالولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة لتأثير هذا المسلسل على الثقافة الشعبية الأمريكية بشكل إيجابي وإنجازاته. بموجب ذلك، سيكون السابع عشر من شهر سبتمبر من كل عام هو "يوم لعبة الحبار". حيث أن يوم السابع عشر من سبتمبر كان يوم بث أول حلقة من المسلسل. وجاء هذا الإنجاز بفضل مجهودات عضو في مجلس بلدية المدينة وهو كوري أمريكي. وحسب قوله فإن هذا المسلسل حقق إنجازا يتمثل في تعريف العالم بالثقافة والتقاليد، ورفع صوت آسيا في دوائر السينما والترفيه الأمريكية. وفور بث الحلقة الأولى، تركزت عيون المشاهدين في كل أنحاء العالم على هذا المسلسل، ونتيجة لذلك حصل على جائزة اتحاد الممثلين الأمركيين، لأول مرة بالنسبة لمسلسل من بلد غير ناطق باللغة الإنجليزية. كما وُضع كمرشح لجائزة "إيمي" "Emmy" الأمريكية التي تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية.