احتجاجات على خطة بلدية سيول لبناء محرقة للنفايات

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أعلنت إدارة بلدية "سيول" مؤخرا، عن بعض المناطق المرشحة لبناء محرقة للنفايات القادمة من كل أنحاء البلدية، وبالطبع فور الإعلان عن الخطة، تصاعدت احتجاجات سكان المناطق المعنية. وبالنظر على طرق معالجة النفايات القائمة بالنسبة لبلدية سيول حاليا، فأنه يتم حرق النفايات اليومية غير القابلة لاعادة الاستخدام، في 4 محارق موجودة داخل البلدية، لكن هذه الأماكن الأربعة غير كافية لمعالجة جميع النفايات، حيث يتم إرسال حوالي ألف طن من بقية النفايات إلى الضواحي القريبة من العاصمة للدفن. لكن هذه الطريقة أصبحة مستحيلة لبعض الأسباب، منها القانون المعدل المعني الذي ينص على منع دفن النفايات غير المحروقة في ضواحي العاصمة سيول ابتداءً من عام 2026. بموجب ذلك أعلنت إدارة البلدية بعض المناطق الجديدة لحرق النفايات، وبناء منشآت من أجل سكان المناطق، إلى جانب تخصيص ميزانية من أجل السكان فيها. لكن سكان المناطق يعارضون بناء محارق فيها. في هذا السياق، توجد حاليا خلافات بشأن المحارق القائمة الأربع مع سكان المناطق فيها باستمرار. لأنها تقع بالقرب من مجمعات الشقق، ويطالب السكان هناك بنقلها باستمرار.

الجدير بالذكر أنه عند بناء محرقة في أية منطقة، يُمنح بعض الحوافز لسكانها، مثل تخفيف التكاليف اللازمة في التدفئة في الشتاء بنسبة 70 بالمائة، كما تدفع إدارة البلدية بعض الرسوم حسب كمية النفايات، وتعود هذه الرسوم لصالح السكان. يُشار الى أن بناء محرقة للنفايات هو أمر لا مفر منه، لذلك من المهم إجراء مناقشات كافية لإقناع السكان والكشف عن جميع المراحل حول مراحل بناء المحارق ومحتويات الحوافز بصورة شفافة. ولأن مسألة معالجة النفايات هي قضية حتمية، فإن هناك طريقتين لمعاجلة النفايات. الأولى هي دفنها والثانية احتراقها. ومن بينهما تعتبر طريقة الحرق هي الأكثر فعالية، ولذلك تسعى البلدان المتقدمة في مجال البيئة لتخفيض نسبة دفن النفايات وزيادة نسبة حرقها. بينما تفضل كوريا دفنها على حرقها، لأن طريقة حرق النفايات تحتاج إلى محارق، لكن أغلب المواطنين الكوريين لا يرحبون ببناء المحارق بالقرب من منازلهم. لحل هذه المشكلة، يتم بناء المحارق تحت الأرض، وفوقها نبني منشآت منوعة من أجل سكان المنطقة. وأفضلها الحدائق الشعبية المبنية فوق المحارق والتي تحظى بشعبية على نطاق واسع. على سبيل المثال، في منطقة "هانام" تدخل وتخرج شاحنات النفايات خلال وقت الفجر، كما تتم إدارة المحرقة هناك بشكل صارم من أجل عدم خروج روائح كريهة. أما فوق الأرض فتوجد حديقة وملعب تنس وبرج وحديقة ملاهي، ويمكن للسكان استخدام هذه المنشآت بالمجان. على الرغم من ذلك يعارض سكان المناطق المعنية بناء المحارق فيها، مشددين على تخفيض أسعار الشقق والمنازل فيها بسبب هذه المحارق. لكن هذا غير ممكن لأن بلدية سيول مشهورة بأسعار الشقق الأغلى على مستوى العالم، حتى في المناطق التي توجد فيها محارق حاليا. كما يشكو السكان من خروج دخان مضر نتيجة لحرق النفايات، وهو ما يؤدي إلى تدهور جودة الهواء في تلك المناطق. ولكن يقول الخبراء إن هذا الإدعاء أيضا جاء بناء على معلومات خاطئة. ولذلك من الأفضل إجراء مناقشات مستفيضة لإقناع سكان تلك المناطق، بمشاركة ممثلين عن السكان والمسؤولين المعنيين.