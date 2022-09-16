تضاعف مبيعات مطاعم الدجاج المقلي خلال الإجازات

ⓒ Getty Images Bank

يعتبر الدجاج المقلي من أكثر الأطباق المحبوبة بين الكوريين، وقد اتضح أنه يباع بكمية أكبر في أيام السبت مقارنة مع الأيام الأخرى. جاء ذلك في تحليل أجرته شركة "سام سونغ" لبطاقات الائتمان على نفقات المشتركين فيها على شراء الدجاج المحلي من مختلف الفروع حسب أيام الأسبوع، وذلك في الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من شهر أغسطس الماضي.

واتضح من نتائج التحليل أن تسعة عشر بالمائة منهم اشتروا الدجاج المقلي في أيام السبت، وسبعة عشر بالمائة في أيام الجمعة، وستة عشر بالمائة في أيام الأحد، وثلاثة عشر بالمائة في أيام الأربعاء والخميس، واثني عشر بالمائة في أيام الثلاثاء، وعشرة بالمائة في أيام الاثنين. كما تبين أن مختلف المطاعم في كوريا تعرضت لصدمة كبيرة نتيجة لانتشار جائحة كورونا إلا أن فروع مطاعم الدجاج المقلي نجت منها حيث زادت مبيعاتها بحوالي ثمانية بالمائة في العام الماضي مقارنة مع العام الأسبق.