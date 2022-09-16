ترتيبات لافتتاح مهرجان بوسان السينمائي الدولي

ⓒ Busan International Film Festival

من المتوقع أن يقام مهرجان بوسان السينمائي الدولي بشكل طبيعي لأول مرة منذ 3 سنوات من خلال التخلي عن نظام تباعد المقاعد في دور السينما بعد أن كان قد تم تقليصه بسبب وباء كورونا. وسوف تُقام الدورة السابعة والعشرون من المهرجان على مدار عشرة أيام من الخامس وحتى الرابع عشر من شهر أكتوبر القادم في منطقة دار السينما في بوسان. ومن المتوقع أن تضم هذه الدورة الكثير من الأشياء الجديرة بالمشاهدة بما في ذلك زيارة الممثل "توني ليونغ" إلى بوسان وعرض الكثير من المسلسلات عبر خدمة الفيديو على الإنترنت بما في ذلك ديزني بلاس. وسوف يُفتتح مهرجان هذا العام بفيلم "رائحة الريح" للمخرج الإيراني "هادي موهاغيغ 하디 모하게흐 " والذي يروي قصة أب وابنه، وكلاهما من ذوي الإعاقة، يعيشان في قرية نائية. وقال رئيس لجنة تنظيم المهرجان "هو مون يونغ" إن ذلك الفيلم صغير جدا وهادئ، لكنه حقا فيلم رائع فيه قدر هائل من العُمق والعاطفة التي لا يمكن مقارنتها بحجمه. وقد تم توجيه دعوات للمشاركة في المهرجان إلى مائتين وثلاثة وأربعين فيلما من إحدى وسبعين دولة، بما في ذلك تسعة وثمانون فيلما سيتم عرضها لأول مرة على مستوى العالم. وسوف يكرم مهرجان هذا العام الممثل الشهير توني ليونغ من هونغ كونغ، بعد أن اختاره كفائز بجائزة "أفضل سينمائي آسيوي للعام" حيث سيتم عرض ستة أفلام من بطولة ليونغ، الذي يزور بوسان لاستلام الجائزة والالتقاء بالمشاهدين. كما يُتوقع أن يتم في فترة المهرجان عرض الفيلم الكوري "نهر ناك دونغ" الذي تم إنتاجه في عام ألفين واثنين وخمسين ويضم بعض مشاهد القتال الحقيقية خلال الحرب الأهلية الكورية. وسوف يكون فيلم الختام هو فيلم "رجل" للمخرج الياباني "أيشيكاوى غاي 이시카와 게이" الذي تدور قصته حول رجل يرغب في محو ماضيه ويسأل عن هويته الشخصية.