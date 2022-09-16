متحف حول مستقبل علوم البحار والمحيطات في مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ

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تعد مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" هي المقاطعة الكورية الوحيدة التي لا تطل على أي بحار في شبه الجزيرة الكورية التي تحيطها المياه من ثلاثة جوانب. ومن المتوقع أن تشهد تلك المقاطعة إنشاء متحف حول مستقبل علوم البحار لعرض حاضر ومستقبل علوم المحيطات الكورية. جاء ذلك بناء على موافقة إدارة المشتريات العامة في المقاطعة الشهر الماضي على مشروع إنشاء هذا المتحف المكون من ثلاثة طوابق فوق الأرض وطابق تحت الأرض، على مساحة تبلغ حوالي خمسة عشر ألف متر مربع، وبتكلفة تصل إلى حوالي مائة مليار وون، أي ما يعادل حوالي سبعة وسبعين مليون دولار. ويستهدف هذا المشروع إتاحة الفرصة للسكان في المناطق الداخلية للفهم الواسع للبحار والتعرف على العلوم البحرية وتوعيتهم بأهميتها إلى جانب المساهمة في تقدم العلوم والثقافة البحرية. وسوف يُقام المتحف في قرية الألفية بمدينة "تشونغ جو" القريبة من مطار تشونغ جو الدولي والتي تضم مختلف أنواع المرافق العامة مثل حديقة حضرية خاصة للأسر وملعب داخلي لرياضة التزلج، ومرافق للسياحة والإقامة وغيرها، على مساحة خمسمائة وستة وثمانين ألف متر مربع. وقد انطلقت عملية بناء القرية في عام ألفين وثمانية عشر ومن المقرر أن تنتهي في غضون هذا العام، ولكن بعض مرافقها متاحة بالفعل في الوقت الحالي. أما متحف العلوم البحرية الذي من المتوقع افتتاحه في النصف الأول من عام ألفين وخمسة وعشرين فمن المرجح أن يجذب أنظار الزوار من حيث مظهره الخارجي أولا. يرجع السبب في ذلك إلى أن المتحف سيأخذ شكل السفينة "بان اوك صون 판옥선" التي كانت من السفن الحربية الخاصة لمملكة جوسون الكورية اعتمادا على نتيجة مسح جرى على سكان المنطقة. وقد تم اتخاذ هذا القرار بهدف زيادة الشعور بالبحار لأن المتحف سيقع في الأراضي الداخلية خلافا لمتاحف العلوم البحرية الأخرى الموجودة بشكل أساسي على الشواطئ. ومن المتوقع أن يضم المتحف خمس أجنحة عرض دائمة وهي: جناح البيئة البحرية، وجناح تجربة البحر، وجناح المغامرة البحرية، وجناح البيولوجيا البحرية، وجناح الروبوتات البحرية، بالإضافة إلى جناح الأطفال لتجربة الثقافة البحرية.

ايضا من المقرر أن يتم في كل تلك الأجنحة تطبيق الواقعين المعزز والافتراضي، والرؤية الدائرية بزاوية 360 درجة، ونظام رباعي الأبعاد وغيرها من التقنيات، حيث يستهدف السماح للطلاب في المناطق الداخلية الخالية من البحار بتجربة المحتويات ذات الصلة بعلوم البحار الموجهة نحو المستقبل مثل علوم البحار التطبيقية وتقنية التقارب.