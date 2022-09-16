المزيد من الطلاب الكوريين يفتقرون لخطط حول مستقبلهم المهني

ⓒ Getty Images Bank

اتضح أن ثلاثة من بين كل عشرة طلاب في مقاطعة كيونغ كي أجابوا بأنه ليس لديهم أي أمل محدد فيما يتعلق بمستقبلهم رغم تقديم مختلف التدريبات المهنية لهم. وأجرى معهد بحوث التعليم التابع للمقاطعة مسحا العام الماضي على حوالي عشرة آلاف وسبعمائة طالب وطالبة في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية هناك للتعرف على آمالهم المستقبلية. وحول سؤال عن وجود أي حلم يريدون تحقيقه أو أي وظيفة يهتمون بها، أجاب خمسة وسبعون بالمائة منهم بنعم. وحول نفس السؤال كان أربعة وثمانون بالمائة منهم قد أجاب بنعم في عام ألفين وسبعة. كما أجاب تسعة وسبعون بالمائة منهم بنعم في عام ألفين وتسعة عشر الأمر الذي يشير إلى فقدان الطلاب أحلامهم تدريجيبا. وحسب المراحل التعليمية، أجاب تسعة وسبعون بالمائة من الطلاب في المرحلة الابتدائية بنعم، وثمانية وسبعون بالمائة من الطلاب في المرحلة الثانوية، وتسعة وستون بالمائة من الطلاب في المرحلة الإعدادية. وحول أسباب عدم وجود أي وظيفة يرغبون في الاشتغال فيها اختاروا سبب عدم معرفتهم بالوظائف التي قد يحبونها أو يجيدونها ليصبح أكثر الأسباب، كما اختاروا عدم وجود سبب خاص ليصبح ثاني أكثر الأسباب. وبالنسبة للطلاب في المرحلة الابتدائية، أجاب خمسة وأربعون بالمائة منهم بعدم وجود سبب خاص، حيث زادت نسبتهم زيادة كبيرة بالمقارنة مع نتيجتي مسحي عامي ألفين وسبعة وعشر وألفين وتسعة عشر، الأمر الذي يشير إلى الزيادة التدريجية في عدد الطلاب الذين لا يهتمون بالوظائف أو لا يفكرون فيها مع مرور الوقت. ومن بين الأطفال الذين أجابوا بأن لديهم أحلام يريدون تحقيقها، كان أكثر المهن المفضلة لديهم هي الوظائف في مجالات الموسيقى والفن والثقافة، وثلثها وظائف المتعلقة بالسينما والمسرح والبث والصحة والرعاية الطبية والتعليم والأبحاث والتجميل والتصميم. خاصة زاد اهتمامهم بالوظائف المتعلقة بالصحة والرعاية الطبية والتعليم والأبحاث زيادة كبيرة وملحوظة، حيث زادت نسبة الاهتمام بالوظائف المتعلقة بالصحة والرعاية الطبية من سبعة عشر بالمائة في عام ألفين وتسعة عشر، إلى أربعة وعشرين بالمائة في العام الماضي. كما زادت نسبة الاهتمام بالوظائف في مجال التعليم والأبحاث من ستة عشر بالمائة في عام ألفين وتسعة عشر إلى ثلاثة وعشرين بالمائة في العام الماضي. ولكن بالنسبة للوظائف في مجال الرياضة فقد بلغت نسبة اهتمامهم بها تسعة عشر بالمائة، حيث انخفضت مقارنة مع أربعة وعشرين بالمائة في عام ألفين وتسعة عشر. أما أقل الوظائف المفضلة فكانت الوظائف في مجال الكهرباء والإلكترونيات والقانون. وحول أكثر ما يحتاجون إليه لتحقيق الحياة التي يحلمون بها، أجاب ثلاثة وأربعون بالمائة منهم بوقت الفراغ الذي يسمح لهم بالتفكير بأنفسهم، بينما أجاب أربعة وعشرون بالمائة منهم باهتمام ودعم أسرهم. كما أجاب سبعة عشر بالمائة منهم بالحوار والتبادلات مع الأقران، وأجاب ثمانية بالمائة منهم بالحوار مع المدرسين أو ممارسة الأنشطة التعليمية المتنوعة.