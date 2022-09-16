فوز بطل ومخرج مسلسل لعبة الحبار بجائزتي إيمي الأمريكية

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فاز الممثل الكوري "لي جونغ جيه" الذي لعب دور البطولة في مسلسل نتفلكيس "لعبة الحبار"، بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز "إيمي" الأمريكية المرموقة. كما حصل مخرج المسلسل "هوانغ دونغ هيوك" على جائزة أفضل مخرج في الحفل، ليصبح الأول من بين مخرجي المسلسلات غير الناطقة بالإنجليزية. وتعتبر جائزة "إيمي" أرقى الجوائز في مجال المسلسلات في الولايات المتحدة، ومنذ إنشائها في عام 1949، لم يفز أي ممثل آسيوي بجائزة أفضل ممثل حتى الآن. ولذلك يُمكن القول إن هذا إنجاز رائع وعظيم حققته صناعة الثقافة الشعبية الكورية خلال 58 عاما منذ عرض أول دراما كورية في عام 1964. وحتى في عالم الثقافة الشعبية في الولايات المتحدة، والذي تعرض لانتقادات مستمرة بسبب تمسكه بالقومية، تم تقييم أنه اتخذ خيارا لم يكن من الممكن تخيله في الماضي. وهذه المرة، بغض النظر عن اللغة ولون البشرة، اكتسبت الدراما الكورية تجربة قيمة، طالما لديها القصص الجيدة والإبداع ورأس المال. وكما قال المخرج هوانغ، أنه يأمل في ألا تكون هذه ليست المرة الأخيرة التي يفوز فيها مسلسل غير ناطق بالإنجليزية بجائزة، وأنه يتطلع إلى رؤية المزيد من الأعمال الكورية التي تهز المسرح العالمي في المستقبل.