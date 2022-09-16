إن سي تي دريم تقيم حفلا في الاستاد الأولمبي بسيول

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أقامت فرقة "إن سي تي دريم" حفلا غنائيا في الاستاد الأولمبي في سيول يومي الثامن والتاسع من سبتمبر الجاري بعد 6 سنوات من ترسيمها.

ويعتبر العرض على مسرح الاستاد الأولمبي حلما لجميع فناني الكيبوب، لأنه أكبر مكان للحفلات الموسيقية في كوريا الجنوبية، حيث يمكنه استيعاب حوالي 100 ألف متفرج.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها فرقة "إن سي تي دريم" حفلا غنائيا وجها لوجه منذ 3 أعوام بسبب جائحة كورونا.

وقد بدأت فرقة "إن سي تي دريم" ممارسة نشاطها في عام 2016 كفرقة فرعية ثالثة لفرقة "إن سي تي".