عبد الإله إزو: اللهجة المغربية تساعد على الغناء





عبر الهاتف بين العاصمة الكورية سيول ومدينة الخُمَيْسات بالمملكة المغربية، تحدث المستمع القديم للقسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو السيد/ "عبد الإله إزو"، حيث قال إنه بدأ الاستماع للقسم العربي منذ أكثر من 15 عاما.

كما تحدث السيد/ عبد الإله إزو عن الفيضانات التي اجتاحت كوريا مؤخرا وقال إن مستمعي القسم العربي تابعوا الأخبار عن تلك الفيضانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تحدث عن التأثيرات السلبية لتغير المناخ في المغرب، ودرجات الحرارة المرتفعة هناك، والمأكولات التي يتناولها المغاربة للتغلب على الحرارة المرتفعة في الصيف.

وأضاف أنه تمكن من خلال الاستماع للقسم العربي من التعرف على الكثير عن الثقافة الكورية والأمور التي تتعلق بالعلاقات بين كوريا والعالم العربي، كما استطاع تكوين صداقات كثيرة مع مستمعي القسم العربي الآخرين من مصر والجزائر والعراق وغيرها.

وتعليقا على المشاركة المغربية القوية في مسابقة "ياللا كيبوب" التي نظمها القسم العربي بالكي بي إس مؤخرا، قال إن اللهجة المغربية تساعد على إتقان جميع الأغنيات.

وقدم السيد/ إزو بعض المقترحات لدعم التواصل مع المستمعين القدامى للقسم العربي، بما في ذلك العودة إلى إجراء المسابقات الدورية. كما أرسل عبر أثير القسم العربي تحياته الخاصة إلى أصدقائه المستمعين في كل مكان.

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