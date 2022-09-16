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(14) 잘됐다

#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2022-09-16

تعلم الكورية بطريقة درامية

노범태: 난 다 끝난 줄 알았는데...

لقد ظننت أن كل شيء انتهى.

선호, 니가 우리 연락도 안 받고 그래서.

لأنك يا سونهو لم تكن ترد على اتصالاتنا.

조준욱: 그니까. 너 임마 우리가 몇 번이나 찾아간 거 알지?

نعم. هل تعلم كم مرة ذهبنا فيها لرؤيتك؟

강선호: 미안해. 자격이 생겼을 때 당당하게 나타나고 싶었어.

أنا أسف، كنت أريد أن أظهر أمامكم بثقة عندما أستحق ذلك.

노범태: 그래도 진짜 잘됐다. 진짜 잘됐어. 

ومع ذلك، كان جيدا ما حدث. كان جيدا فعلا.


شرح التعبير

- 잘 되다 يعني أن شيئا ما او ظاهرة ما حدثت بشيء جيد وصحيح جدا.

يستخدم 잘 되다 للتعبير عن السعادة عندما يحدث ما كان المرء يأمل حدوثه أو أن موقف ما حُل بطريقة جيدة. إذا أردت أن تركز على هذه المشاعر الإيجابية يمكن أن نقول 정말 잘됐다/ 진짜 잘됐다 وفي هذه الحالة يتم التركيز على الجزء الأخير ليقرأ طويلا.

ونظرا لأننا نتحدث عن شيء حدث بالفعل يأتي التعبير دائما في صيغة الماضي. 

ويمكن استخدام التعبير بطريقة أخرى وهي " 오히려 잘 됐어" وذلك إذا كان الشيء الذي يرغب فيه الإنسان لم يحدث ولكن ما حدث كان ملائما أكثر ومناسبا أكثر.  

 

شرح الأمثلة

1

 가: 나, 이번에 장학금 받게 됐어.

أ.لقد حصلت على منحة دراسية هذه المرة.

나: 와, 정말? 그렇게 열심히 공부하더니 정말 잘됐다. 축하해.

ب.وا، حقا؟ لقد كنت تدرس بجد فعلا، جيد جدا ما حدث. مبروك.

2.

 가: 우리 모임이 다음 주로 연기됐대. 

أ.لقد تم تأجيل التجمع للأسبوع المقبل.

나: 아유, 잘됐다. 안 그래도 피곤해서 쉬고 싶었는데. 

ب.جيد ما حدث. كنت أشعر بالتعب ورغبت في الحصول على قليل من الراحة


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