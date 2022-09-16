انطلاق فعاليات مهرجان الثقافة العربية في كوريا الجنوبية





افتتحت اليوم الجمعة الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الثقافة العربية في مجمع كويكس للمعارض في سيول، وسوف يستمر انعقاده حتى الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

وجاءت إقامة مهرجان هذا العام بتنظيم مشترك بين الجمعية الكورية العربية ورابطة التجارة الكورية والسفارة القطرية لدى سيول، وبرعاية من وزارة الخارجية الكورية واللجنة التنظيمية لمونديال قطر.

الجدير بالذكر أن مهرجان الثقافة العربية في كوريا الجنوبية رسخ مكانه كمهرجان سنوي فريد يتيح للشعب الكوري فرصة للتعرف على الثقافة والفنون العربية العريقة والتقرب منها منذ انطلاقه لأول مرة في عام 2008.

وسوف يتمكن زوار المهرجان من الإحساس مقدما بجو بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر خلال الفترة من العشرين من نوفمبر وحتى الثامن عشر من ديسمبر القادم، من خلال ممارسة لعبة غولف القدم.

وسوف يتم تقديم بعض الهدايا التذكارية للذين يشاركون في ممارسة هذه اللعبة، ومنها إشارات كتب مرجعية فرعونية بورق البردي، وكتيبات عن الشؤون العربية، واكسسوارات للهواتف المحمولة.

كما سيمكنهم التعرف على الثقافة والفنون العربية من خلال تجربهم أنواع مختلفة من الفعاليات، منها رسم الحناء وتناول الحلويات والمشروبات العربية.

وضمن فعاليات المهرجان، ستقوم شركة "يانا" الكورية المتخصصة في السفر إلى الدول العربية باختيار واحد من زوار المهرجان لتمنحه هدية عبارة عن تذكرتين سفر إلى دولة عربية.

نبيلة: وللحصول على هذه الهدية القيمة، ينبغي على زوار المهرجان نشر انطباعاتهم عن المهرجان والصور الملتقطة فيه في مواقع التواصل الاجتماعي مع عمل هاهشتاقات "السفر لدبي- يانا تريب"، و"الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الثقافة العربية"، و"الجمعية الكورية العربية".