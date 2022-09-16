مباحثات هاتفية كورية أردنية بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية

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أجرى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني "أيمن الصفدي"، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والأردن اللتين تحتفلان بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وعلى العمل على زيادة التعاون في مختلف المجالات.

وبحث الوزيران آخر المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة، حيث أكد الوزير الكوري "بارك" دعم الحكومة الكورية لجهود الأردن المستمرة لتحقيق السلام العادل والشامل وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحثا الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، حيث أكد الوزير الأردني "الصفدي" دعم حكومته لمبادرات كوريا الجنوبية وجهودها في تحقيق السلام والاستقرار.

وأكد الوزيران أن علاقات البلدين ترتكز على قاعدة صلبة من الصداقة والتعاون، وأن الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية تمثل نقطة انطلاق لتكثيف التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية.

وبحث الوزيران أيضا التعاون القائم في مجالات المياه والطاقة والمشروعات التنموية الكورية في الأردن.

وأعرب الوزير الكوري "بارك" عن تقديره لدور الأردن الرئيسي بقيادة الملك عبد الله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، ودوره الإنساني في استقبال اللاجئين.

واتفق الوزيران على مواصلة العمل والتنسيق المشترك خدمة لمصالح البلدين.