النادي الطلابي الكوري في جامعة قطر ينظم فعالية لتعريف طلبة الجامعة بالثقافة الكورية

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نظم النادي الكوري في جامعة قطر فعالية بعنوان "معا إلى كوريا" من أجل إعطاء فرصة

وتم خلال الفعالية تعريف الزائرين بالثقافة الكورية من جوانبها المختلفة التاريخية والرياضية واللغوية والترفيهية.

وحضر الفعالية كل من السفير الكوري لدى قطر "لي جون هو"، ومدير المدرسة الكورية في الدوحة "كيم سو سونغ"، وعدد آخر من موظفي الجامعة وطلابها.

وأعرب الحاضرون عن إعجابهم بالفعالية وبأنشطة النادي الكوري في جامعة قطر، كما أعربوا عن تأثرهم بإقبال الطلاب على الفعالية وعلى التعرف على الثقافة الكورية.

إلى جانب هذا، تمت الاستعانة ببعض المعلمات الكوريات من المدرسة الكورية للمساعدة في قسم اللغة، ومشاركة العديد من مختلف المتاجر والمطاعم لعرض منتجاتهم.

وقالت الأستاذة "منال الكبيسي" مشرفة الأندية والمنظمات الطلابية في جامعة قطر، إن للأندية والمنظمات الطلابية دورا كبيرا في نشر الثقافة.

وجاءت هذه المبادرة لنشر الثقافة الكورية للمجتمع الجامعي في قطر مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم، مما أتاح فرصة كبيرة للطلاب للاطلاع على الثقافة الكورية والتعرف على أهم وأبرز أحداث التاريخ الكوري والفن الكوري، بالإضافة إلى المهن والرياضات الكورية.

ومن جانبها، قالت "نصرة آدن" رئيسة النادي الكوري إن التجهيز والتنظيم لهذه الفعالية ساهم ليس فقط في إثراء معلومات الزوار عن الثقافة الكورية، بل وأيضا في إثراء معلومات الفريق الإداري والمنظمين بشكل أكبر مما كان متوقعا.

كما أعربت عن سعادتها بنجاح هذه الفعالية في نسختها الأولى، وعن طموحها بتكرار تنظيم مثل هذه الفعالية كل عام.

وبدورها، قالت "سمية الطنبولي" مستشارة النادي الكوري والرئيسة السابقة له، إن هذه الفعالية أسهمت في تشجيع المشاركين على توطيد العلاقة بالمجتمع الكوري في قطر للإسهام في التبادل الثقافي بين سيول والدوحة.