تنظيم ندوة في القاهرة حول تمكين المرأة بين كوريا ومصر

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عقدت مؤخرا في القاهرة الندوة السنوية لتبادل المعرفة بعنوان "تمكين المرأة: الازدهار معا" بتنظيم مشترك بين مكتب مصر للوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" والمجلس القومي المصري للمرأة.

وتمثل ندوة تبادل المعرفة التي يقيمها مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" في مصر كل عام تجمعا لنقاش السياسات العامة، حيث يشارك صانعو السياسات والمسؤولون الحكوميون معرفتهم وخبراتهم أمام إداراتهم المختصة.

وهؤلاء المسؤولون الحكوميون هم خريجو برامج "كويكا" التي تقدم برامج تدريبية متعددة السنوات، بالإضافة إلى برامج الماجستير في مختلف القطاعات.

وحضر ندوة هذا العام، السفير الكوري لدى مصر "هونغ جين اوك"، ورئيسة المجلس القومي المصري للمرأة الدكتورة "مايا مرسي"، ونائب مساعد وزير الخارجية المصرية السفير "حاتم حسوبة"، ومدير مكتب مصر لوكالة "كويكا" "كيم جين يونغ"، إضافة إلى عدد من الذين حصلوا على منح دراسية وبرامج تدريبية من "كويكا مصر".

وقال السفير الكوري "هونغ" خلال الندوة إن هناك علاقات تاريخية غاية في الأهمية تربط بين كوريا ومصر، خاصة في المجالين الثقافي والإنمائي.

وأضاف أنه مازال هناك طريق طويل أمام كوريا ومصر فيما يتعلق بمجال تمكين المرأة، مشيرا إلى أنه يأمل في أن تكون الندوة فرصة لكلا البلدين للتعلم من بعضهما البعض، للتمكن من تحقيق نمو أكبر في علاقات المشاركة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة "مايا مرسي" بالحكومة الكورية لتوفير المنح الدراسية والبرامج التدريبية للمصريين، مما أسهم في خلق مشاركة فريدة وتبادل للخبرات بين البلدين.