مسلسل لعبة الحبار يفوز بـ6 جوائز إيمي

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حقق المسلسل الكوري "لعبة الحبار" العديد من الإنجازات منذ بدء عرضه على منصة نتفليكس، مما جذب أنظار العالم للدراما الكورية. كما حقق المسلسل أرقاما غير مسبوقة في نسب المشاهدة، ليكون أكثر برامج نتفليكس نجاحا. وأخيرا، دخل المسلسل التاريخ بفوزه بعدد من جوائز "إيمي" الأمريكية المرموقة في مجال الداراما.

ويحكي المسلسل عن مجموعة من المتسابقين الذين يعانون من مشاكل مالية شديدة ويدخلون في منافسة تتضمن سلسلة من ألعاب الأطفال، ولكن القاتلة، للحصول على جائزة نقدية هائلة.

وقد فاز الممثل الكوري "لي جون جيه" الذي لعب دور البطولة في المسلسل بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز "إيمي"، حيث أقامت الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم التلفزيون الدورة الرابعة والسبعين لحفل توزيع الجوائز في مسرح "مايكروسوفت" في مدينة لوس أنجلس بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، واختارت الممثل "لي" ليحصل على تلك الجائزة الثمينة في مجال المسلسلات الدرامية.

كما حصل مخرج المسلسل "هوانغ دونغ هيوك" على جائزة أفضل مخرج، ليصبح الأول من بين مخرجي المسلسلات غير الناطقة بالإنغليزية.

وقد سبق وأن فاز مسلسل "لعبة الحبار" بـ4 جوائز في حفل توزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية الذي أقيم يوم الرابع من سبتمبر في فئات: أفضل ممثل ضيف، والمؤثرات البصرية الخاصة، وأداء الحيل، وتصميم الإنتاج. كما قد تم ترشيح المسلسل للفوز بجائزة أفضل مسلسل درامي، لكن لم يتحقق ذلك.

كما لم ينجح الممثلان الكوريان "أو يونغ سو" و"بارك هيه سو" والممثلة الكورية "جونغ هو يون" في الحصول على جائزة أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة، رغم ترشيحهم للفوز بتلك الجوائز. أما جائزة أفضل مسلسل درامي فتم منحها للمسلسل الأمريكي "ساكسيشن"، أي "الخلافة".

ويرجع السبب في نجاح مسلسل "لعبة الحبار" على مستوى العالم إلى أن المسلسل لا يستند إلى أي فكرة أو مفهوم موجود من قبل، بل يعرض مشاكل مختلفة يعاني منها المجتمع المعاصر من خلال لعبة أطفال كورية تقليدية. وقد أدى هذا التفرد إلى لفت انتباه شعوب العالم.

وتم في المسلسل وصف المتسابقين الذين دخلوا في المنافسة القاتلة للحصول على جائزة مالية ضخمة بأنهم ضحايا تناقضات المجتمع المعاصر، وفي الوقت نفسه يتعين عليهم التغلب على منافسيهم للخروج من أوضاعهم الحرجة.

وتحول المسلسل إلى العمل التلفزيوني الأنجح في تاريخ منصة "نتفليكس"، ولا يزال يحقق المزيد من المشاهدات. وكشف مخرج ومؤلف المسلسل "هوانغ دونغ هيوك" عن تفاصيل تتعلق بالجزء الثاني من المسلسل وموعد عرضه. وقال "هوانغ" إن محبي "لعبة الحبار" سيشاهدون الجزء الثاني منه في نهاية عام 2023 أو في 2024، موضحا أنه يناقش حاليا مع منصة "نتفليكس" الأمور المتعلقة بالموسم الجديد. وأكد أن الموسم الثاني سيشمل المزيد من الألعاب المثيرة المليئة بالتشويق والمغامرة.

وطبقا لنتائج مسح أجراه مكتب نيويورك الفرعي لمؤسسة تنمية السياحة الكورية، شاهد 6 من بين كل 10 أمريكيين بالغين مسلسل "لعبة الحبار"، وقال 90% منهم إنهم سيشاهدون الجزء الثاني منه.