مبيعات ألبوم فرقة بلاك بينك تتجاوز مليون نسخة في يوم إصداره

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تجاوز حجم مبيعات الألبوم الكامل الجديد الثاني لفرقة "بلاك بينك" مليون نسخة في يوم إصداره.

وطبقا للدوائر الترفيهية، تم بيع حوالي مليون وألف نسخة من هذا الألبوم في يوم إصداره، لتصبح بذلك فرقة "بلاك بينك" أول فرقة كيبوب نسائية سجلت أكثر من مليون نسخة من حجم مبيعات ألبوماتها في يوم إصدارها.

وكان ألبوم الفرقة السابق "ذا ألبوم" قد تم بيع 589 ألف نسخة في يوم إصداره.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم الطلبات المسبقة على شراء ألبوم الفرقة الجديد قد تجاوز مليوني نسخة.

إلى جانب هذا، احتلت أغتيتا الفرقة "السم الوردي" و"اغلق" المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في قائمة "ميلون" الكورية لأفضل 100 أغنية.

كما تصدرت أغانية "شت داون" قوائم "آيتيونز" في 43 دولة، فيما تصدرت أغنية "السم الوردي" قوائم "آيتيونز" في 54 دولة.

ومن المقرر أن تقيم الفرقة حفلاتها في لندن وبرشلونة وباريس وكوبنهاغن وبرلين وأمستردام بدءا من يوم الثلاثين من شهر نوفمبر القادم.