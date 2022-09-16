الفنان أر إم يتبرع بـ100 مليون وون هذا العام أيضا

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تبرع الفنان "آر إم" قائد فرقة "بي تي إس" بـ100 مليون وون، أي ما يعادل حوالي خمسة وسبعين ألف دولار، للعام الثاني على التوالي هذا العام، وذلك من أجل حفظ واستعادة المواد الثقافية الكورية الموجودة في الخارج.

وصرحت هيئة التراث الثقافي ومؤسسة المواد الثقافية الكورية الموجودة في الخارج، بأن "آر إم" تبرع بهذا المبلغ مؤخرا إلى المؤسسة، وطالبها باستخدامه في حفظ واستعادة الآثار الثقافية الكورية الموجودة في الخارج، بعدما كان قد تبرع بنفس القيمة إلى المؤسسة في شهر سبتمبر من العام الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك التبرع في ذلك الوقت.

وأوضحت المؤسسة أنها استخدمت تبرعات آر إم في العام الماضي في استعادة زي الزفاف الملكي الذي يرجع تاريخه إلى عصر مملكة جوسون الكورية، بالتعاون مع متحف مقاطعة لوس أنجلوس الذي يحتفظ به حاليا.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 40 قطعة من الأزياء الملكية الكورية مازالت موجودة في مختلف أنحاء العالم.

ويقدر أن الزي الذي ساهم الفنان الكوري في حفظه صنع في أوائل القرن العشرين ومن المتوقع أن يتم نقله إلى البلاد في غضون هذا الشهر ليخضع للحفظ.

أما تبرعات آر إم هذا العام فمن المتوقع أن تستخدم في إنتاج دليل خاص للتعريف بأعمال الرسم الكورية.

وقد أعرب آر إم عن نية التبرع لاستخدام هذا المبلغ في تعريف العالم بجمال لوحات الرسم الكورية.