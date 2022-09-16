مبيعات ألبوم فرقة أتيز الأخير تتجاوز مليون نسخة

ⓒ KQ Entertainment

تحاوز حجم مبيعات ألبوم فرقة "أتيز" الأخير بعنوان "الألبوم العالمي 1: حركة" مليون نسخة.

وحققت الفرقة هذا الإنجاز الكبير بعد 4 سنوات من ترسيمها.

ووفقا لقائمة "سيركل" لمبيعات الألبومات المحلية، تم بيع أكثر من مليون نسخة من ألبوم الفرقة الأخير منذ إصداره يوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الماضي.

واحتل هذا الألبوم المركز الثالث في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات وقوائم "بيلبورد" الأخرى، وتصدر قوائم الموسيقي الكورية المختلفة.

وسوف تقوم فرقة "أتيز" بجولة عالمية في عدد من المدن الأمريكية واليابانية تحت عنوان "الزمالة: كسر الجدار"، بدءا من حفلها الغنائي الذي سيقام يوم التاسع والعشرين في سيول.