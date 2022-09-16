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إي إكس آي دي تحتفل بذكراها العاشرة بإصدار ألبوم جديد

#أخبار الساحة الفنية l 2022-09-19

من أغانى القمة

ⓒ Sony Music Entertainment

تحتفل فرقة "إي إكس آي دي" بذكراها العاشرة بإصدار ألبوم جديد بعنوان "إكس" يوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري. ويضم الألبوم الجديد للفرقة 3 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "فاير".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار ألبوم جديد لفرقة "إي إكس أي دي" بمشاركة جميع عضواتها الخمس.

وقد بدأت الفرقة نشاطها الغنائي عام 2012، وكانت عضوات الفرقة قد مارسن أنشطتهم المنفردة بعد انتهاء عقدهن مع وكالة "بانانا" في عام 2020.

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