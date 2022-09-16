عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية السم الوردي لبلاك بينك يتجاوز 300 مليون

ⓒ YG Entertainment

قالت وكالة "واي جي" الترفيهية إن عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية السم الوردي لفرقة "بلاك بينك" قد تجاوز 300 مليون مرة في 28 يوما من الكشف عنه يوم التاسع عشر من شهر أغسطس الماضي.

وكان عدد مرات مشاهدة هذا الفيديو قد تجاوز 90.4 مليون مرة في يوم واحد من الكشف عنه.

وتصدرت أغنية "السم الوردي" قوائم "آيتيونز" في 75 دولة فور الكشف عنها، وتصدرت قائمة "بيلبورد 200" العالمية للأسبوع الثاني على التوالي.

وكشفت الفرقة عن ألبومها الكامل الثاني بعنوان "بورن بينك" يوم السادس عشر من سبتمبر.