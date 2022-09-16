بلدية سيول تنظم مهرجانا للشباب والمسؤولين الحكوميين





كان يوم السبت الماضي، أي السابع عشر من شهر سبتمبر يوم الشباب، وذلك على أساس القانون الذي ينص على تعيين السبت الثالث من شهر سبتمبر كل عام، ليكون يوما للشباب. وبهذه المناسبة، أقيمت في ميدان "كوانغ هوا مون" احتفال ذو معنى خاص تحت عنوان "معرض السياسات المطروحة من قبل الشباب". والتي تجمع الهيئات الحكومية والهيئات الإقليمية بالحكم الذاتي، بالإضافة إلى المؤسسات المدنية. حيث يتقاسم الشباب والمسؤولون الحكوميون والممثلون عن المؤسسات المدنية معا، الآراء ووجهات النظر بشأن تخطيط السياسات التي سوف تساعد الشباب بصورة حقيقية. وجاء هذا المعرض لأول مرة منذ عامين بسبب جائحة كورونا، وتم التركيز من قبل على تمهيد الأسس القانونية، مثل القانون الأساسي الخاص بشؤون الشباب، والسياسات الشاملة المعنية. أما معرض هذا العام فانتهز المشاركون فيه الفرصة لمناقشة هذه الأسس القانوينة مع تنفيذ مختلف أنواع البرامج التي يستطيع الشباب المشاركة فيها. في هذا السياق كانت قد اقيمة مناسبات مختلفة في شتى أنحاء البلاد وليس في ميدان "كوانغ هوا مون" فقط، وبرز من بينها مهرجان تحت عنوان "المهرجان المحايد للكربون". وكما يدل العنوان، فقد نفذ الشباب والمشاركون في هذا المهرجان بأنفسهم عمليات تحييد الكربون. في الواقع، يعتبر التغير المناخي مسؤولية على جميع الأجيال، على أمل أن يتم تعليم كيفية تخفيض الكربون في الحياة اليومية، وإقامة المزيد من المناسبات والمهرجانات بهذا الشأن.