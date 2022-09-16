مشاركة دولية في واسعة في مهرجان سيول الدولي للكُتَّاب

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من المتوقع أن يقيم المعهد الكوري لترجمة المؤلفات الأدبية مهرجان سيول الدولي للكُتَّاب لعام ألفين واثنين وعشرين من الثالث والعشرين إلى الثلاثين من هذا الشهر. وسوف يقام المهرجان الذي يصادف عامه الحادي عشر هذا العام في ثلاث مناطق وهي مركز الثقافة في منطقة "مابو" ومركز "ماشيل" للسكان في منطقة "جونغ كو" في سيول، ومطار "إنتشون" الدولي. ومن المقرر أن يشارك في مهرجان هذا العام ثلاثة وعشرون كاتبا كوريا واثنا عشر كاتبا أجنبيا.

تجدر الإشارة إلى أنه سيقام وجها لوجه لأول مرة منذ ثلاث سنوات بعد أن أقيم عبر الإنترنت فقط في مهرجاني العامين السابقين على التوالي بسبب جائحة كورونا. خاصة يمتاز مهرجان هذا العام بزيارة عدد من الأدباء الأجانب البارزين إلى البلاد، ومنهم الشاعر الأمريكي "فورست غاندر 포레스트 갠더" الحاصل على جائزة بوليتزر 퓰리처 في عام 2019، والروائية اليابانية" موراتا ساياكا 무라타 사야카" الحاصلة على جائزة أكوتاغاوا 아쿠타가와 وهي أهم جائزة أدبية يابانية في عام 2016، والروائية الأمريكية "ناومي كريتشر 나오미 크리처 " الحاصلة على جائزة هيوغو 휴고 التي أطلق عليها اسم "جائزة نوبل" في مجال الخيال العلمي في عام 2016. وشعار هذا المهرجان هو "تجاوز الحواجز: ما وراء القصة"، حيث يستهدف الدعوة إلى تجاوز الحواجز في المجالات الأدبية والحدود الوطنية. وقال رئيس المعهد الكوري "كواك يو هوان" إن مهرجان هذا العام يتيح فرصة لمراجعة ماهية الأدب وما دور الكُتَّاب أمام الحاجز العالمي الناتج عن وباء كورونا وسوف يفتتح المهرجان بكلمة للشاعرة الكورية "كيم هيه سون 김혜순" الفائزة بجائزة غريفين للشعر لتصبح أول أديبة آسيوية في هذا المجال، وكلمة للشاعر الأمريكي "فورست غاندر 포레스트 갠더 ".

ويتميز المهرجان بتناول مختلف الموضوعات بما في ذلك البيئة والتاريخ. فمثلا في الخامس والعشرين من هذا الشهر، ستجري الروائيتان "كانغ هوا كيل 강화길" و"موراتا ساياكا 무라타 사야카" حوارا حول موضوع "المرأة والنوع الاجتماعي" بينما ستناقش روائيات الخيال العلمي "تشون صون ران 천선란" و"جو ييه اون 조예은" وناومي كريشر 나오미 크리처" موضوع "الحلم" يوم السابع والعشرين. بالإضافة إلى ذلك، سيضم المهرجان عددا من البرامج الجديرة بالاهتمام مثل برنامجيْ "الحوار بين الكتّاب والمترجمين"، والقراءة. ومن المتوقع أن يتم بث فعاليات المهرجان بثا مباشرا عبر الإنترنت.