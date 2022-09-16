ميول لدي الشباب في عدم الكشف عن قصص حبهم الماضية عند إنشاء علاقات جديد

عبد الإله إزو: اللهجة المغربية تساعد على الغناء
2022-09-16
#بانوراما الأخبار الكورية l 2022-09-20
أجرت شركة "كايون 가연" للمعلومات عن الزواج مسحا على مائتين وثلاثين رجلا وإمراة من الكوريين غير المتزوجين منذ السادس والعشرين من شهر يوليو إلى التاسع من أغسطس الماضي. وذلك من أجل التعرف على الأسرار التي لا يرغب الكوريون غير المتزوجين في مشاركتها مع أحبائهم. في هذا المسح اختار خمسون بالمائة منهم شؤون حبهم الماضية لتكون أهم الأسرار التي لا يريدون مشاركتها. واختار واحد وعشرون بالمائة منهم الظروف العائلية، وثمانية عشر بالمائة منهم محتويات الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة، وثمانية بالمائة أرصدة الحسابات المصرفية.
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-16
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