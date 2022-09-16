تزايد مبيعات الوجبات الجاهزة للطبخ بسبب ارتفاع أسعار الوجبات في مطاعم الطلاب

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من المتوقع أن يبدأ بيع الوجبات الجاهزة للطبخ والمعروفة بـ"ميل كيت" في جامعة سيول الوطنية، والتي كانت قد أثارت جدلا بعد رفع أسعار الوجبات في مطاعم الطلاب في شهر أبريل الماضي. وقد بدأت الجمعية التعاونية التابعة للجامعة اليوم في بيع هذا النوع من الوجبات في مطعم في الطابق الأول تحت الأرض لمبنى مركز الطلاب لتصبح جامعةُ سيول أول جامعة كورية في هذا المجال. وتتراوح أسعارها بين أربعة آلاف وون وستة آلاف وون، أي ما يساوي ثلاثة إلى أربعة ونصف دولار. وقد سبق للجمعية أن رفعت مستوى الوجبات في مطاعم الطلاب التابعة للجامعة من مستوى ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف، إلى مستوى ما بين أربعة آلاف وسبعة آلاف وون، بحجة ارتفاع الأسعار وانخفاض المبيعات. وردا على ذلك انتقد طلاب الجامعة هذه الخطوة قائلين إن جودة الوجبات منخفضة بالمقارنة مع أسعارها لدرجة أن بعضهم دعا إلى مقاطعتها. وفي ذلك الوقت شرحت الجامعة أن تكلفة إنتاج الوجبات كانت أعلى من أسعارها. ومع استمرار العجز كان لا مفر من رفع الأسعار من أجل تعويض العجز. وأوضحت أن خمسة وعشرين بالمائة من الزيادة في الأسعار ستُستخدم لتحسين جودة الوجبات وسيستخدم الباقي لتعويض العجز، وقالت إنها تفكر إيجابيا في بيع الوجبات الجاهزة للطبخ وعلب الغداء بأسعار منخفضة.