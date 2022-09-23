لوزي شهرزاد: حُلمي كان وسيظل العيشَ في كوريا

في مقابلة مع القسم العربي، تقول "لوزي شهرزاد" من الجزائر، التي فازت بالمركز الخامس في قسم الغناء ضمن مسابقة ياللا كيبوب التي نظمها القسم العربي بالكي بي إس مؤخرا، إنه كلما واتتها الفرصة تقوم بزيارة إلى سيول حتى ولو لفترة قصيرة.

وتوضح شهرزاد أنها بدأت نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حبها للثقافة واللغة الكورية، حيث أرادت أن تشارك الناس في حبها لهذه الثقافة.

كما تقول إنها درست اللغة الكورية لمدة سنتيْن على الإنترنت من خلال الدراما والأفلام والأغاني الكورية، وأن كل المنتجات التي تستخدمها، بما في ذلك مستحضرات التجميل، هي منتجات كورية، ومن بين الأطباق الكورية المفضلة لديها "تُك بُكّي " و"تاك كالبي"، وأيضا "بيبمباب" الذي يمكنها طهيه بنفسها.

وتؤكد شهرزاد أنها تحب الكيبوب، لكنها تستمع أيضا للأغاني الكورية من فترة التسعينيات. وعَبْر أثير القسم العربي تغني جزءا من أغنية "آه لو في الأحلام" التي ظهرت في كارتون للأطفال قديما، كما تغني جزءا من إحدى أغاني المطربة "آيو". وتنصح الذين يزورون كوريا لأول مرة أن يزوروا منطقة "هونغ ديه" في سيول حيث يوجد الكثير من الأشياء التي يمكن تجربتها هناك.

وعن خطتها المستقبلية للاستقرار في كوريا، تقول إن حلمها كان وسيظل العيش في كوريا.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



