حوار كوري عربي حول التعاون في النمو الأخضر

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جرى حوار بين السفراء العرب في كوريا وحاكم مقاطعة جيجو الكورية على هامش منتدى جيجو الذي أقيم في الأسبوع الماضي.

ففي يوم 15 من هذا الشهر التقى "اوه يونغ هون" مع 12 سفيرا عربيا لدى كوريا من أجل استعراض مختلف طرق التعاون بين المقاطعة الكورية والمناطق العربية في مجالات السياحة والثقافة والاستجابة لتغير المناخ إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين الطرفين.

وقال السفير المغربي " شفيق رشادي" إن منتدى جيجو أتاح فرصة للاستماع إلى آراء عدد من العلماء البارزين في مجالات التاريخ والثقافة وغيرها، والتعرف على النماذج الابتكارية والقيادية ذات الصلة.

كما أوضح السفير العماني "زكريا حامد" أنه فوجئ عندما عرف أن حوالي 15 مليون سائح يزورون جزيرة جيجو سنويا، معربا عن التطلع إلى مناقشة سياسة السياحة المستدامة والناجحة بما في ذلك تجربة استقطاب السياح الأجانب إلى الجزيرة.

أما السفير المصري "خالد عبد الرحمن" فقد أعرب عن الرغبة في التبادلات بين محافظة جنوب سيناء في مصر ومقاطعة جيجو، متمنيا المضي قدما في التعاون في سياسة النمو الأخضر المستدام والسياحة وغيرها.

وردا على ذلك قال حاكم جيجو "أوه يونغ هون" إن الجزيرة الكورية تتطور من أكثر المقاصد السياحية التي يزورها الكوريون إلى منطقة سياحية دولية يزورها الناس من مختلف دول العالم.

وأعرب عن تمنياته للمساهمة في التنمية في الدول العربية ومقاطعة جيجو وجمهورية كوريا من خلال توسيع التبادلات بين جيجو والمناطق العربية في المستقبل.

وعلى هامش منتدى جيجو، أقيمت مائدة مستديرة للسفراء العرب في كوريا تحت شعار "التعاون الإستراتيجي بين كوريا والبلدان العربية في السنوات العشر القادمة"، وقد تولى البروفسور "لي هي سو" رئاستها.

كما قدم السفير المصري بحثا حول التغيرات في السياسات الدبلوماسية لدول الشرق الأوسط، بينما قدم كل من السفير الكوري السابق لدى الكويت "هونغ يونغ كي" والسفير الإماراتي لدى كوريا "عبد الله سيف النعيمي" بحثا حول طرق التعاون بين كوريا والدول العربية في المستقبل.